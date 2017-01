Escándalo en el folclore: echaron a un músico de Los Tekis

Hace un año había explotado la noticia de un reclamo de cinco madres que aseguraban haber tenido un hijo con Oscar "Pipo" Valdez. En ese entonces, el guitarrista de Los Tekis había manifestado mediante un comunicado su necesidad de tomarse un tiempo hasta "resolver" su "situación". Esa "situación" se extendió por un año y, el lunes pasado en una conferencia de prensa luego de la Tercer Luna de Cosquín, la banda confirmó que "Pipo ya no vuelve más".



"Por respeto a los 25 años que venimos a Cosquín y 30 que tocamos juntos, son cosas que lo vivimos para adentro, los trapos se lavan en casa, como se dice. Pipo ya no vuelve, nos sentimos tristes por eso. Pero preferimos seguirlo en la intimidad", afirmó Mauro Coletti, encargado de los vientos y los coros del conjunto jujeño, frente a las cámaras. Las razones que llevaron a Los Tekis a tomar la decisión, como expresaron en la conferencia, es que "el grupo no comparte los mismos valores" que Pipo como para que él continúe en la banda; a raíz de que Valdez recién supo reconocer a sus cinco hijos por vía judicial.



Ante esta situación, algunos medios publicaron que Pipo se había enterado de la noticia cuando vio la conferencia de prensa, algo que él desmintió instantáneamente, y afirmó que él ya sabía que no iba a estar ligado, como músico, a Los Tekis. Otras fuentes comentan que hubo una reunión en la banda para decidir si Valdez continuaba o no, pero que no se sabe si el guitarrista estuvo o no presente.



El músico, por su parte, aseguró que los compañeros le avisaron que habían tomado la decisión de que no vuelva más al grupo, tras una desvinculación que en un principio iba a ser temporal. "Yo soy dueño y fundador de Los Tekis, no voy a estar más en el escenario, pero sigo perteneciendo", sostuvo en Infama (América, a las 16.30).



Además de ser un grupo musical, Los Tekis tienen temas legales a resolver: su sociedad. Según fuentes cercanas a la agrupación folclórica, Valdez aún negocia, como desde hace dos meses, vender al grupo su 10% como socio de la banda y así quedar desligado totalmente del conjunto jujeño.