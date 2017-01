Mientras dormía, entraron a su casa y le amputaron el pene

Fei Lin, denunció que agresores le taparon a cabeza y le cortaron su pene con tanta rapidez que no sintió nada. Ocurrió en un poblado chino de la provincia de Zhejuang.



Detalló que entraron a su casa mientras dormía, le bajaron los calzoncillos, le amputaron su miembro y salieron corriendo. Los efectivos y el personal sanitario buscaron su órgano pero no lo encontraron.



"Yo estaba tan sorprendido que no sentí nada. Entonces vi que estaba sangrando y que mi pene no estaba", dijo a los policías, según publicó Primeraedicion.com.



Se sospecha de un castigo de algunos hombres por robarle a sus mujeres ya que Fei Lin tiene fama de "Don Juan" en su poblado. Sin embargo, negó cualquier infidelidad de su parte.



El hombre se encuentra internado en recuperación en el hospital. La policía investiga a los hombres relacionados con las mujeres con las que Lin mantuvo relaciones.