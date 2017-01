El shopping Alto Noa le cerró las puertas a una actividad solidaria

Todavía dolida por la noticia, Nelly Herrera, profesora de Educación Física y dueña de un prestigioso gimnasio, en diálogo con InformateSalta, confirmó que Alto Noa Shopping negó a último momento el uso de su playa para la realización del evento “Zumba Solidario” a beneficio de Fundación HOPE, que estaba previsto para mañana sábado, de 18 a 20 horas.

Herrera explicó que el argumento fue que desde Buenos Aires no dieron la autorización porque tenían miedo de que pase algo. “Me salieron con esto a último momento, una falta de seriedad total, nos dejaron varados a la gente de la fundación, y a los chicos que esperan la ayuda, me hubiesen dicho antes, no se juega con la ilusión de los niños”, se quejó.

En ese marco, aseguró que se vieron sorprendidos por la novedad debido a que habían presentado todos los papeles solicitados. “Yo tenía todo, me habían dado el OK, soy una persona que soy de seguir con las reglas, me hicieron pagar seguros, los tengo todos, me hicieron hacer un montón de cosas, es más, es la segunda vez que me lo hacen, la verdad que pensé que era una empresa seria.”

No obstante, aseguró que ya están gestionando otro lugar para realizar el evento. “La movida se va a hacer, porque ya tenemos todo para hacerlo, aunque de un día para el otro mover todo sea muy complicado, lo más importante es que la gente se llegue y que ayude”, sostuvo.