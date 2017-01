Pelea en la carpa Yonar: “Mi hijo no participó del hecho”

El pasado fin de semana, Cristian Antonio Zerpa, denunció haber sido agredido luego de una discusión por otros hombres que estaban dentro de la carpa “Fantástico Yonar” en Campo Quijano. En consecuencia terminó internado con un traumatismo encéfalo craneano.

A partir de las actuaciones de la fiscalía de Rosario de Lerma, se dispuso de la detención de tres hombres, entre ellos Luis Andrés Saracho, al que luego el fiscal le imputó delito de robo en poblado y en banda. A raíz de esta situación, Noemí su madre dialogó con InformateSalta y aseguró que su hijo no tuvo que ver con el incidente.

Carpa "Fantástico Yonar"

“Mi hijo no ha hecho nada, tenemos testigos. A nosotros nos preocupa la animosidad de parte de la fiscalía o los policías que hicieron la investigación que ya declararon culpables a estas tres personas” sostuvo la mujer.

La familia indicó que ya se encuentra asesorada legalmente por el Dr. Estrada y que los testigos, que indican que el joven Saracho no estuvo en el lugar de la agresión, ya se prestaron a declarar.

“El chico estaba de espalda y no vio quién le pegó. Estamos siendo señalados cuando no tuvo nada que ver. Mi hijo va la carpa, no ha tenido ningún tipo de problemas más allá de un cruce con alguien pero nada más. Mi hijo no es un belicoso” indicó a InformateSalta la madre de Luis Saracho.

Hasta el momento el joven permanece detenido junto a Manuel Sebastián Vilca por los delitos de lesiones y robo en poblado y en banda en concurso real y Maximiliano Emanuel Cruz los imputó por el delito de robo en poblado y en banda.