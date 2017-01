Crimen en Vaqueros: sospechan de un conocido de la víctima

La hipótesis surge debido a que la puerta de acceso principal no estaría forzada. La teoría del robo pierde asidero ya que no faltarían elementos de valor. Sus dos hijos están sanos y salvos.

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, de 44 años, quien habría sido ultimada con un arma blanca en el interior de su vivienda, ubicada en la localidad de Vaqueros, generó gran conmoción en la sociedad.

Si bien todavía no se conocen demasiados detalles en torno al caso, los investigadores sospechan de un conocido o alguien del entorno, ya que la mujer no le abría la puerta a nadie que no conociera. También llama la atención que no faltaría ningún elemento de valor en la propiedad, por lo que la hipótesis de robo estaría casi descartada.

El marido, quien se desempeñaría en una conocida tienda de electrodomésticos de la capital, se habría comunicado con ella pasadas las 11, hora en que también habría dejado el hogar la mujer que realiza la limpieza.

Otros datos no oficiales dan cuenta que habrían intentado abusar sexualmente de la mujer antes de quitarle la vida en el inmueble donde también se encontraban sus dos hijas, quienes fueron halladas sanas y salvas encerradas en una de las habitaciones de la vivienda ubicada en la calle Las Virginias 164, del barrio San Nicolás.