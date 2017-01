Crimen en Vaqueros: El fiscal confirmó una escena muy violenta

“Les puedo asegurar que es una escena muy violenta”, dijo hoy el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix a La Gaceta de Salta, luego de inspeccionar la casa de familia Cajal en Vaqueros, lugar donde hoy murió una mujer asesinada con un arma blanca.



El representante del Ministerio Público detalló a los medios que a las 13.30 se puso en conocimiento de la fiscalía el asesinato de la mujer de 44 años y que desde esa hora estuvo trabajado todo el cuerpo científico para reconstruir los hechos.





El fiscal aseguró que aún no hay hipótesis ni posibles móviles del asesinato, pero aseguró que en el lugar pudieron encontrar objetos de valor. “No podemos determinar si tremendo hecho es producto de un celular”, agregó el fiscal en relación a los rastros de un teléfono que el ministerio público estaría investigado.



Rodrigo González Miralpeix señaló que en el momento del hecho, las hijas del matrimonio estaban en la casa pero no habrían presenciado el asesinato de la mujer y que no sufrieron ninguna lesión.