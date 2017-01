Municipalidad y Policía: Articulan operativo de limpieza en baldíos y micro basurales

En ese sentido el secretario de Ambiente, Federico Casas, en el proceso organizativo de la campaña de la próxima semana y para ajustar detalles puntuales, se reunió esta mañana con los responsables de la Subcomisaría de villa Asunción a cargo de Marta Noemí Romero y la cabo Ingrid Zambrano, de la Policía Comunitaria de la zona, que cubre los barrios del oeste de la ciudad.

“Hay una estrecha relación entre los baldíos, los microbasurales y la seguridad de las personas. Esto nos convoca a reforzar las tareas de desmalezado en la zona, tal como se está realizando sin pausa en todas las barriadas, y simultáneamente notificar a los vecinos respecto de los terrenos baldíos, muchos de los cuales requieren intervención por el estado en el que se encuentran”, explicó Casas.

Para apuntalar el trabajo, un importante cuerpo de inspectores municipales recorrió días pasados los complejos habitacionales del sudeste y ahora hace lo con los barrios Roberto Romero, San Silvestre , Islas Malvinas ,Asunción, El Cambio, Olivos, San Isidro y Parque Oeste. Las cuadrillas de desmalezado y eliminación de microbasurales son parte de esta tarea integral de limpieza que tiene la doble finalidad de sostener la higiene ambiental y, al mismo tiempo, permitir que los espacios sin urbanizar sean seguros para la gente. La actividad continuará en todos los puntos de la capital.

“Todo tiene que estar acompañado por las autoridades y la Policía Comunitaria, pero básicamente por la gente. Complementar las actividades es una medida interesante que convoca a la fuerza de seguridad, a la Municipalidad con su cuerpo de operarios e inspectores y a los vecinos. Todos tenemos que involucrarnos y comenzar a darle la importancia que requiere la limpieza, el orden y la seguridad en los sectores abiertos, manteniéndolos en las mejores condiciones”, agregó.

El funcionario puso el acento en la determinación del intendente Gustavo Sáenz de lograr un profundo cambio al respecto, con la erradicación de microbasurales y el acondicionamiento de los baldíos, “porque más allá del trabajo de la comuna y de optimizar los servicios que se brinda, si no se cuenta con la colaboración y concientización de los vecinos, la tarea no dará los resultados que se buscan. Por el contrario, si cada ciudadano contribuye lograremos una ciudad sustentable en el tiempo. No formar microbasurales, sacar los residuos en los horarios correctos, limpiar los baldíos, entre otras medidas, son las que permitirán un cambio profundo y efectivo”.