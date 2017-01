El conductor que chocó y mató a la maestra: "No es cierto lo que se dice de mí"

Tomás Núñez Aboy tiene 27 años. Trabaja en una consultora de finanzas internacional. Antes del choque fatal, rozó a otro auto, le rompió el espejo retrovisor y salió a toda velocidad.

Pide perdón y admite su culpa, pero niega la versión que recibieron los medios. El que habla por primera vez es Tomás Núñez Aboy, el joven de 27 años acusado de haber embestido con su auto a una maestra jubilada cuando corría, ebrio, una picada por Vicente López.

Núñez Aboy es el conductor de una Volkswagen Suran azul que el 20 de enero se trasladaba a unos 140 km/h por la avenida Maipú, en Vicente López, junto a un Honda Civic negro y un Toyota Corolla blanco. En el semáforo de Haedo, esperaban la luz verde Silvia Cabrera, de 57 años, y su amiga Rosa Pedercino. El auto de Núñez Aboy impactó de lleno en el que iban las docentes. Cabrera murió en el acto y su amiga sigue internada luchando por su vida.

"Ante todo pido sinceramente perdón a las familias de las víctimas. No es mi intención eludir la responsabilidad que me corresponde en los hechos. La admito porque me considero responsable. Pero quiero dejar claro que no es cierto lo que se dice de mí en los medios", dice Núñez Aboy, al romper el silencio ante Perfil y antes de declarar ante la Justicia.

El joven, que estudió periodismo, busca revertir la versión que llegó a los medios sobre lo que ocurrió: "Yo no estaba corriendo una picada ni conducía a gran velocidad por ser un inconsciente o indiferente a la vida ajena", sostiene. "Lo que pasó fue que me asusté y por eso me escape de quienes me perseguían en dos autos. Esa persecución está reconocida por el propio fiscal y por el juez. Y por eso imputan a los que me perseguían. Esa es la verdad".

Se guarda los detalles para cuando le toque declarar. "Estoy a disposición de la Justicia. Voy a decir siempre la verdad y colaborar con la investigación y con las víctimas. Sé que esto no les sirve a las familias pero es todo lo que puedo hacer en este momento", insiste.

Tanto Núñez Aboy como los otros conductores, Nicolás Laitano y Lucas Pechin, estuvieron en las primeras horas detenidos por homicidio culposo, pero todos se encuentran actualmente en libertad.

El fiscal Alejandro Guevara pidió ahora el arresto de Núñez Aboy (sólo él) por homicidio simple con dolo eventual. Usó para ello las imágenes de las cámaras del municipio y un test de alcoholemia diciendo que tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido es 0,5.

El defensor Mariano Silvestroni impugnará esas dos pruebas claves, según adelantó a Perfil. Incluso, reveló que en la causa faltan dos minutos de filmación que él entiende cruciales para su estrategia. "Casualmente la fiscalía no la encuentra", dijo.

Silvestroni advirtió que es imposible atribuirle la figura del dolo eventual con la aplicación de la nueva ley vial y acusa al fiscal de estar actuando por la presión mediática.