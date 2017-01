Lizy Tagliani : En Mar del Plata le prohibieron la entrada a un boliche

Lizy Tagliani

El sábado por la madrugada, Lizy Tagliani vivió un incómodo y confuso momento. La actriz que brilla en Mar del Plata con la obra "Quiero vivir a tu lado", se acercó junto a un grupo de amigos a "Bruto", uno de los boliches de moda de la ciudad feliz, pero en la puerta no le permitieron el ingreso al establecimiento bailable.

"No me dejaron entrar a Bruto, una disco de moda de @MarDelPlataARG. Hace años que no pasaba un momento así. Bueno nadie está exento jaaa", escribió en Twitter. Claro, sus fanáticos estallaron de bronca con comentarios a favor de ella en donde denunciaban discriminación.

La capocómica aclaró que no la discriminaron aunque sí se quejó por lo poco claro que fue el personal del boliche con ella. "Estoy segura que estaban sobrepasados de gente pero en el apuro no me supieron explicar y me daban vueltas", escribió Tagliani.

Hoy al mediodía, ya más calmada, volvió a manifestarse en las redes sociales: "No lo tomé como discriminación porque entendí que el boliche Bruto estaba repleto y que no era personal conmigo. Habría que averiguar si sucede siempre...".

Por su parte, el local bailable publicó un mensaje en su muro de Facebook para explicar qué es lo que sucedió con Lizy: "Desde Bruto Playa Grande repudiamos cualquier vulneración de derechos individuales y actos discriminatorios. Queremos aclarar que el lugar maneja una capacidad, y alcanzada la misma nos vemos imposibilitados de generar más accesos a cualquier persona, más allá de su condición sexual o grado de notoriedad pública que posea. Muchas Gracias". ¿Todo aclarado?