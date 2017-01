Un recorrido por la vida y la trayectoria de Susana Giménez, en el día de su cumpleaños

María Susana Giménez Aubert, más conocida por su público simplemente como Susana o "La Su", es una de las máximas estrellas del espectáculo (lugar que que solo igualan Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli). Hoy la figura de Telefe celebra 73 años. En este informe algunos de los hitos más importantes de su vida y su carrera.

Fue la publicidad de un jabón (Cadum) la que le permitió saltar a la fama. En dicho comercial, que se emitió en nuestro país y en Latinoamérica en 1969, ella giraba la cabeza, movía su bella cabellera y exclamaba: "¡Shock!". Su carisma y naturalidad eran evidentes.

En los años 70, luego de un exitoso trabajo en la comedia teatral Las mariposas son libres, al lado de Rodolfo Bebán y Ana María Campoy, Susana realizó algunos de los títulos más importantes de la historia del cine, com Así es Buenos Aires (1971), He nacido en la ribera (1972), Vení conmigo (1972) y La piel del amor (1973).

El film, una adaptación cinematográfica de la novela de Emilio Perina, logró una gran aceptación del público y excelentes críticas. Además, fue en el set de grabación de ese largometraje donde nació el amor entre la entonces actriz y la estrella del boxeo.

Los hombres de Susana

Con tan sólo 18 años, en 1962, Susana se casó con Mario J. Sarrabayrouse, de 23 años. Ese mismo año, el 20 de octubre, nació su hija Mercedes Sarrabayrouse.

La relación con Sarrabayrouse no duró demasiado. La conductora se separó del padre de su hija en 1967, cinco años después de unirse en matrimonio.

Susana se enamoró de Carlos Monzón durante las grabaciones de La Mary. La personalidad del boxeador rápidamente sedujo a la actriz.

"Al principio no sé si nos gustábamos, dijo que yo era una flaca huesuda. Cuando me lo presentaron, Monzón me agarró y me dio un beso en la boca y yo estaba con Héctor Cavallero, mi novio en ese momento. Lo primero que él me dijo cuando empezamos, fue que estaba separado, y yo lo creí y años después tuve la oportunidad de pedirle perdón a su mujer, Pelusa", relató la diva al recordar su amorío con el deportista.

Aunque se profesaban un amor único, la relación no prosperó. "Lo nuestro duró cuatro años. Cuando él peleaba no lo acompañaba porque discutíamos mucho. Él era muy celoso y yo ya no podía ni saludar a nadie", detalló la figura de Telefe en una entrevista.

Ricardo Darín y Susana vivieron un romance a fines de los años 70. Se conocieron trabajando en teatro y si bien el noviazgo duró poco, el vínculo – con el tiempo – se convirtió en una sincera amistad.

"Tuvimos mucha conexión, mucha química. Éramos príncipe y mendigo, todo junto. Yo una noche en medio del escenario le dije que seamos pareja. Le propuse amor y todo eso y ella me sacó cagando", recordó el actor al hablar en una entrevista sobre su pasado a lado de la diva.

El matrimonio con Huberto Roviralta fue la relación más escandalosa en la vida de Susana. La conductora se casó con el polista en 1988 y se divorció diez años después tras una brutal pelea, en la cual ella lo terminó lastimándolo en la cara tras golpearlo con un cenicero.

Luego de la separación, Roviralta le inició acciones legales a su ex pareja, que tuvo que indemnizarlo con 10 millones de dólares.

Jorge "Corcho" Rodríguez fue la sexta pareja estable de la conductora. Empezaron un noviazgo a principios de 1999. Estuvieron juntos cinco años y tres meses.

Él siempre la acompañó a todos los eventos y comenzó a tomar notoriedad por los regalos que le hacía a su pareja (solía llevarle rosas amarillas al programa), compartían viajes románticos en Punta del Este y, en algunas ocasiones, la llevaba en su moto.

Después de varias idas y vueltas. Susana y "Corcho" se separaron en enero de 2004. La diva se refugió en su casa en Miami durante toda la temporada de verano y dejó pasar el tiempo para olvidarse de su ex.

El mejor humor

De la mano de la imbatible dupla de Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Susana realizó algunas de las comedias más desopilantes de su carrera cinematográfica. Además, se consagró, al igual que Moria Casán, como una verdadera femme fatale. A los cirujanos se les va la mano (1980), Las mujeres son cosa de guapos (1981) y Un tercero peculiar (1982), entre los mejores títulos de esa época.

"Hola Susana, te estamos llamando"

En 1987 comenzó a conducir Hola Susana en ATC (Argentina Televisora Color). El ciclo estaba inspirado en el programa italiano Pronto, Raffaella, que conducía Raffaella Carrá.

En 1988, el programa se mudó al Canal 9. Para 1990, Susana Giménez ya aparecían en la portada de las revistas más importantes. Además, era considerada una de las mujeres más influyentes de Argentina y Latinoamérica. Al poco tiempo se convertiría en "La diva de los teléfonos".

A finales de 1991, la conductora finalizó el contrato que mantenía con Canal 9 y fue contratada por Telefe, emisora que le ofreció un contrato de un millón de dólares por mes, convirtiéndose así en una de las estrellas mejores pagas de la pantalla chica.

En 1992 el ciclo fue renombrado, se lo denominó Hola Susana, te estamos llamando atendé y pasó a ser producida por el que luego se convertiría en su histórico productor Luis Cella.

Desde 1994 el programa, que desde su estreno se emitía en los mediodías, pasó en forma definitiva en horario central, manteniéndose como uno de los de mayor audiencia en su país, con más de 35 puntos de rating y premios de más de un millón de dólares.

Hola Susana, te estamos llamando ingresó al Libro Guiness de los Récords por el gran número de cartas y llamados telefónicos que día a día generaban.

A fines de la década de 1990, por un juicio de parte de un ex productor, el programa tuvo que cambiar de nombre. De Hola Susana, te estamos llamando pasó a llamarse simplemente Susana Giménez, nombre que se mantiene hasta el presente