El clásico salteño, sin goles

Mientras se prolonga la espera por la reanudación de la actividad futbolera en nuestro país, Juventud Antoniana y Central Norte decidieron programar para esta tarde un partido amistoso, como para ir calentando motores antes de que comiencen los torneos que dependen del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Formaciones

Juventud Antoniana: J. C. Mulieri; P. Giménez, C. Fara, J. P. Cárdenas, C. More; T. Assennato, P. Garnier, D. Giménez; M. Litre; G. Ibáñez y G. Balvorín. DT: S. Ragusa

Gimnasia y Tiro: L. Rodríguez; N. Ayejes, F. Turus, T. Armella, R. Urueña; N. Guzmán, M. Ceballos, F. Galarza; B. Jurado; Vargas y M. Puntano. DT: H. Morales

Estadio: Padre Martearena

Arbitro: Gustavo Fabián