El uso del chupete: Ventajas y desventajas

Muchos dicen que es perjudicial para la salud, mientras que otros padres lo ven como el héroe en momentos de crisis. Te comparto sus ventajas y desventajas, para que tomes la decisión que mejor te resulte a tu bebé y a vos.

Ventajas de usar el chupete

Comencemos hablando de los beneficios que da usar el chupete, que son varios y habremos de reconocerlos. La función principal del chupete es dar consuelo al bebé, haciéndolo que imite la succión que realiza cuando toma el pecho materno. Cuando se usa de manera adecuada, puede ser un aliado para las madres y padres.

La mayor ventaja del chupete, es que ayuda a calmar al bebé y en ocasiones, hasta dormirlo. En un momento de crisis o llanto en que la mamá no esté cerca o por alguna razón no pueda darle el pecho, ayuda a tranquilizarlo. No por nada en inglés le llaman pacifier, que significa "pacificador".

Estudios recientes, han comprobado que además ayuda a prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante. En uno de ellos, vieron que el chupete funcionaba como protector, ya que la succión a ratos facilita un sueño menos profundo, reduciendo el riesgo de muerte súbita en un 70%.





Desventajas del uso del chupete

Aunque hubo una época en que usar el chupete era lo esperado, recientemente se ha descubierto que puede tener sus desventajas, especialmente si se le da un mal uso, ya sea por recurrir en exceso a él o dejárselo puesto al bebé todo el tiempo.

Debemos tener presente que hay un rango de edad recomendado para ofrecer el chupete. Por ejemplo, se recomienda no ofrecérselo al bebé durante el primer mes de edad pues puede interferir en la lactacia materna, haciendo más difícil acostumbrar a bebé al pecho materno, pues aunque imita la succión, definitivamente no es igual.

Así mismo, la edad límite para usarlo son los 12 meses, pues ahí es cuando se reduce drásticamente el riesgo de muerte súbita y más que beneficiar, se vuelve algo contraproducente pues podría aumentar la posibilidad de tener problemas dentales y un retraso en el desarrollo del lenguaje.

En conclusión, el uso del chupete dependerá de cada padre o madre y sus necesidades.

