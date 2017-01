El Mundial, a la vuelta de la esquina

La herida del Mundial 2014 aún no termina de cerrar para los hinchas argentinos, quienes debimos esperar 24 años para volver a ver a la Selección en la final del máximo torneo de fútbol del planeta y nos quedamos con las ganas de volver a gritar campeón.

Cuando la derrota ante Alemania parecía que empezaba a cicatrizar, las dos ediciones consecutivas de la Copa América en las que Argentina fue subcampeón marcaron el final del ciclo de Martino y un inicio de la era Bauza llena de incertidumbres.

El próximo Mundial ya no está en el horizonte, sino mucho más cerca. El puntapié inicial para Rusia 2018 será dado dentro de 500 días exactamente en Luzhnikí y, si bien de aquí al inicio del campeonato ecuménico pueden pasar muchas cosas, lo cierto es que estos 500 días se esfumarán mucho más rápido de lo que podríamos imaginar. Sobre todo en términos futbolísticos.

Desde su asunción, Edgardo Bauza ya dirigió 6 partidos en la Selección, en los que obtuvo dos triunfos (Uruguay y Colombia), dos empates (Perú y Venezuela) y dos derrotas (Paraguay y Brasil), dejando a Argentina en zona de repechaje.

Si bien hasta aquí el ciclo del actual DT ha dejado más dudas que certezas, en el último partido, ante Colombia, se mejoró mucho y todos esperan que marque un antes y un después.

Este año la Selección afrontará la misma cantidad de encuentros oficiales: los últimos seis partidos de Eliminatorias. Y prácticamente no tendrá margen de error si quiere meterse de manera directa a la próxima Copa del Mundo. Chile, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Perú y Ecuador serán, en ese orden, los escollos que tendrá que superar el elenco de Edgardo Bauza.

Hasta ahora, la única Selección que tiene asegurada su participación es la anfitriona, Rusia. El resto ya entró en momentos decisivos y el próximo 1 de diciembre, en el Kremlin de Moscú, se realizará el sorteo que determinará cómo estarán integrados los ocho grupos del penúltimo Mundial con 32 equipos

El DT, por su parte, tendrá que encarar los mismos desafíos que vienen encarando los técnicos que han pasado por la Selección en los 12 años que lleva Messi vistiendo la celeste y blanca y que sólo Alejandro Sabella pudo superar de manera exitosa, aunque haya faltado la frutilla del postre.

Aunque el Patón se encuentra en un momento crucial. Por un lado, sigue en la búsqueda de crear las condiciones para que Lionel Messi vuelva a brillar con la celeste y blanca de manera regular, como en el ciclo de Pachorra; mientras que por otro lado varias de las figuras de la Selección están en la mira de los hinchas y de varios sectores de la prensa porteña que instalaron que en Argentina juegan "los amigos de Messi", negado rotundamente por el DT y por el crack.

Pep Guardiola fue el técnico con el que Lionel Messi explotó y ganó absolutamente todo. Y una de las claves del éxito del catalán fue entender rápidamente que a la Pulga hay que mimarlo y demostrarle afecto además de rodearlo de buenos jugadores.

Por eso, Bauza está ante el desafío de imprimir definitivamente su idea para renovar a la Selección y rodear a Leo de jugadores que se conviertan en sus socios perfectos adentro de la cancha y en grandes compañeros fuera de la misma, con el cuidado de usar el bisturí con mucha precaución para que el grupo que lidera Lionel no se resienta y llegue enchufado a Rusia.

En la minuciosa biografía de Messi escrita por Guillem Balagué, Pep Guardiola analiza el modo de pensar de la Pulga con respecto a sus técnicos: "Si tú no lo organizas bien, es culpa tuya, y si nos tenemos que enojar, nos enojaremos, porque yo estoy aquí para trascender, para llegar a un estatus mucho mayor, un estatus donde sólo llegarán los más grandes de la historia; por tanto, yo no juego para gustarte a ti, ni juego para gustar a la tribuna, ni juego para... juego para ser mejor cada día. Yo lo haré, pero tú me tienes que dar los ingredientes, me has de crear la situación. Del resto me encargo yo".

Fuente: Mdzol.com

Estos 500 días pueden ser claves para la historia de Messi en la Selección. Bauza tiene en sus manos la posibilidad de elegir y combinar los ingredientes con la maestría de un boticario para que el estandarte argentino del Siglo XXI llegue el domingo 15 de julio de 2018 al estatus de Campeón del Mundo, con mayúsculas, como ya lo fueron Pelé, Maradona y Zidane.