Prometió sexo a 19 millones, lleva 400 y dice que está cansada

Paola Saulino prometió que si el "No" ganaba el referéndum italiano para la reforma constitucional convocado por el entonces premier Mateo Renzi, realizaría un particular tour en el cual premiaría a los votantes que impidieran el cambio.



La actriz prometió realizar una felación masiva a aquellos que pudieran acreditar su sufragio el pasado 4 de diciembre, día en el que finalmente se impuso la propuesta que ella apoyaba.



Y dice -¿habrá que creerle?- que el tour sexual comenzó y que deberá agregar más fechas para poder cumplir con su palabra.



Saulino, quien vive en Los Ángeles, inició la gira en diversas ciudades italianas durante la primera semana de enero. Y la continuará, según anunció. "Soy una mujer de palabra", dijo la joven quien deberá agregar once nuevas "funciones".



La modelo confesó que se siente todo el tiempo "cansada" y tiene "estrés" por estar practicándole sexo oral a "extraños", pero que no abandonará su causa. Además, contó que el ímpetu de algunos hombres "en ocasiones lastima", en contradicción con el placer que asegura brindarles.



Paola también indicó que a menudo tiene "dolor de mandíbula" y que debe pedir "un tiempo" a los votantes para poder descansar o limpiarse. "Por cada felación yo decido si el joven debe usar condón o no. Si no quiero que use, está bien, es mi decisión", aclaró.



Según aseguró, hasta el momento realizó 400 felaciones. -

Para organizarse, los participantes deben enviar un correo electrónico a Saulino para poder concretar la cita. Si ella los acepta, entonces sí gozarán del premio mayor. La mujer afirma haber estado ya en Roma, Florencia, Bologna, Verona, Milán, Torino, Napoli, Bari, Lecce y Palermo.

En su nueva etapa dice que estará cumpliendo promesas en Foggia, Campobasso, Latina, Positano, catanzaro, Salerno, Cagliari, Bodduso, Cannigione, Purfugas, Catania y Bomarzo,.