Amenazas a un delegado de UTA en Orán

El pasado jueves, el Ministerio de Trabajo junto con la UTA realizó una inspección en la empresa Gauchito Gil de Orán con el objetivo de conocer el estado de los choferes y mecánicos. “Las inspecciones en la empresa fueron para ver como trabajaba la gente, si es que había gente en negro” indicó Adrián Giménez a InformateSalta.

Luego de la misma, durante el fin de semana, el delegado gremial de UTA en la empresa Gauchito Gil recibió amenazas anónimas contra su persona y su familia. “Ayer realice una denuncia por lo sucedido. No puedo culpar a nadie porque son anónimas pero dan la casualidad que siempre que viene el gremio o algún tipo de inspección a mí me llegan amenazas” agregó Giménez.

Además, el también chofer de la empresa manifestó su temor por su integridad física y su familia por esto espera que la justicia averigüe y tome cartas en el asunto. “Quiero saber de dónde vienen” afirmó a InformateSalta.

“La empresa tiene 17 choferes y dentro del taller 7 personas más. Hay un avance desde la llegada del sindicato a Orán pero también hay persecución del empresario que no quiere que los compañeros estén afiliados. Hay un apriete en ese sentido, es como que ellos se sienten perseguidos pero nosotros sólo hacemos lo que le corresponde al trabajador” indicó el delegado de UTA.

En este sentido, afirmó que la empresa de transporte Gauchito Gil quiere seguir trabajando cómo se trabajaba tiempo atrás. “Sin el derecho a reclamar nada, no teníamos vacaciones, no teníamos los descansos al mes, las horas extras no eran pagadas, no era un sueldo conforme con la escala salarial, días feriados no se pagaban. Todo esto fue cambiando y mejorando pero lamentablemente en esa lucha tenemos varios compañeros despedidos” finalizó Adrián Giménez.

Apoyo de la UTA

Ante lo sucedido durante el fin de semana, el secretario adscripto de la UTA, Carlos Hussein indicó que hoy se realizará una reunión a las 17 hs con el asesor legal. “Seguro de ahí sale alguna decisión sobre cómo sigue esto. El sindicato no dará ningún paso atrás con nuestra postura de seguir reclamando por los trabajadores”.