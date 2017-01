Urtubey con intendentes para crear municipios sustentables

Esta mañana, el gobernador de Salta se reunió con los intendentes y representantes de Guachipas, La Viña, Coronel Moldes, Cerrillos, La Merced, La Caldera, Vaqueros, Rosario de Lerma, Chicoana, El Carril, San Lorenzo, Campo Quijano y Capital.

En este sentido, desde el gobierno se reiteró la voluntad de generar prácticas sustentables en los municipios del área metropolitana. “Particularmente el reemplazo por luces led, bibliotecas digitales a través de un lector de código QR y el sistema de Metrobici que queremos trabajando no sólo en términos de usuario sino también para atarlo a un circuito de autoguiado de turismo” explicó Urtubey durante su contacto con la prensa.





Por otra parte, el gobernador de Salta fue consultado por las modificaciones en los controles migratorios y por las declaraciones de Olmedo de crear un muro. “El tema del muro es más una caricatura de lo que significa las políticas de relaciones exteriores de los países. En cuanto al tema de endurecer o no, el tema es que hay que cumplir con las normas” agregó.

También, ante la noticia que Bolivia que suspendió la importación de vinos argentinos, indicó: “Se trata del cumplimiento de normas que tienen jerarquías constitucionales por ser tratadas entre los países y establecen todo eso por eso no tienen que generar problemas con nadie”.

Por último, el gobernador de Salta hizo referencia de la última modificación en los feriados por el gobierno nacional. “Me parece saludable que el gobierno haya advertido que hay cuestiones que tienen que ver con una matriz dolorosa que se ha arraigado a la cultura de los argentinos. En mi opinión personal no amerita que dicte un decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y urgencia de no discutir esto en el Congreso que va a pasar en un tiempo. Punto dos me parece que escuchar a la gente está bueno” finalizó Juan Manuel Urtubey.