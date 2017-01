ATE, en contra del techo del 18% a las paritarias

Tras conocerse la intención del Ejecutivo Nacional de imponer un techo del 18% a las negociaciones paritarias, el secretario general de ATE en Salta, Juan Arroyo, ante los micrófonos de FM Aries, aseguró “es una política que hay que combatir” debido a que actualmente hay un desfasaje de más del 40 % entre el salario de los trabajadores y la inflación.

En ese sentido, se mostró preocupado ya que, según indicó, muchas de las provincias que no estén encolumnadas no recibirán más ayuda si se salen de lo que hoy el gobierno nacional está imponiendo. “Aún no hemos recuperado el poder adquisitivos del salario”, expresó.

Arroyo explicó que más allá que en la provincia exista una situación distinta a la Nación y a los municipios, ya que no se han producido despidos e incluso se han dado cumplimiento con algunos petitorios, salarialmente sigue existiendo un desfasaje. “Vamos a seguir tratando de acercarnos para darle tranquilidad a los trabajadores que puedan llevar una canasta básica a sus hogares”, sostuvo.

En ese marco, aseguró que el grueso de los trabajadores de la Administración Pública gana entre 8 y 10 mil pesos, es decir, un salario muy por debajo de la canasta básica que está en los 15 mil pesos. “Nuestro salario sigue con un déficit importante, trataremos de recuperarlo”, anticipó.

Por último, manifestó que más allá que se diga que no va a superar el 25 por ciento la inflación, entienden que es un efecto domino: “cuando se aumenta el combustible aumentan todos los precios y eso hace que la inflación esté a la orden del día”, finalizó.