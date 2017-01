Encerró a su pareja y su beba, electrificó la casa y sólo les daba pan y agua

La policía de Paraná logró rescatar a una mujer de 35 años y a su beba de 2 años y 4 meses que estaban encerradas en una casa del barrio Villa María de Paraná, Entre Ríos, en condiciones infrahumanas. Según lo poco que pudo declarar la mujer antes de desvanecerse, su pareja fue quién la secuestró y no la dejaba salir ni para ir al baño. La suegra había intentado ocultarle todo a los oficiales cuando le fueron a preguntar.



A Marisel Noemí Llanes, de 34 años, y a Keila, los vecinos hacía mucho que no las veían y eso los preocupaba, por eso llamaron al 911 y le advirtieron a la policía de la situación. Además, "quien llamó, dijo que el hombre era violento" explicó el comisario Walter Ziegler. El primer acercamiento de los oficiales a la casa fue el viernes al mediodía. En ese momento, la madre del dueño de casa los atendió y les aseguró que su hijo y su nuera habían salido a trabajar. "Se notó que la señora estaba nerviosa y contestaba con evasivas. Nos dijo que no podía abrir la casa porque no tenía la llave", relató el comisario.



Evasivas, nervios y posible violencia de género no dejaron tranquilos a los policías, que esa misma tarde volvieron a la casa. Recorrieron los pasillos y al escuchar el llanto de Keila, por una ventana pudieron hablar con Marisel. Primero, la mujer intentó que no ingresen negando que algo le pasara, pero al ver su estado, sumado al olor que salía de la habitación, los efectivos decidieron entrar. Cuando se lo comunicaron, Marisel les advirtió que toda la casilla estaba electrificada.



La mamá y su beba presentan cuadros de desnutrición y deshidratación, están internadas en el hospital San Martín de Paraná. Marisel además presenta múltiples golpes en el cuerpo y no había recibido ninguna atención médica hasta que fue rescatada. Keila tiene dos lesiones por golpes que no se determinó cómo se produjeron.



A cargo de todo el operativo estuvo la Comisaría 5° de Paraná. El hombre quedó detenido en el momento en la alcaldía de los tribunales y ya dictaron la prisión preventiva por 90 días. Será trasladado a la Unidad Penal de Paraná. La Unidad Fiscal de Violencia de Género ya tomó intervención en el caso y además citó a la madre del detenido a declarar, acusada como coautora de privación ilegítima de lalibertad.