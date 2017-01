Bauza: "No me gusta el nuevo Mundial de 48 equipos"

El DT de la Selección Argentina manifestó no estar de acuerdo con la extensión de cupos que propuso y oficializó la FIFA a partir de la Copa del Mundo 2026.

Edgardo Bauza, entrenador del seleccionado argentino, habló en Líbero y se mostró totalmente en desacuerdo con el ideal, ya oficializado por FIFA, de aumentar la cantidad de participantes en un Mundial de 32 a 48 equipos.

"No me gusta para nada un Mundial de 48. Inclusive, no hay que olvidarse que duran un mes y lo que llegan a la final, tras jugar siete partidos, terminan con grandes problemas físicos. Es un tema muy complicado"

Esta medida, aprobada por Gianni Infantino, sucesor de Joseph Blatter, será adoptada a partir de la edición de 2026, que aún no tiene sede confirmada.