Precios transparentes: El pago de contado no implicará rebajas

Desde mañana, los comerciantes estarán obligados a cumplir con la nueva modalidad de exhibición de precios. Sostienen que el régimen no tendrá el impacto que espera la Nación. A no ilusionarse.

"El impacto va a ser mínimo, la gente no verá rebajas grandes", advirtió a El Tribuno el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Rubén Barrios, al ser consultado sobre la régimen de "precios transparentes" que se aplicará desde mañana en todo el país.



La Casa Rosada deslizó días atrás la posibilidad de disminución de precios de hasta el 15 por ciento en los productos que se ofrezcan con pago al contado, ya que espera que el arco empresario descuente todos los costos y gastos que acumulaba en una operación en cuotas con tarjeta de crédito.



La nueva norma establece que los locales deben exhibir los precios de bienes y servicios en sus distintas formas de pago. Se prevén multas de hasta cinco millones de pesos para los infractores. Muchos de los puntos ya estaban establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, pero se pasaban por alto.





En las vidrieras



Como en todo el país, los salteños veían en vidrieras un producto que supuestamente costaba el mismo precio de contado en comparación con la financiación que disponían los bancos con la tarjeta de crédito en cuotas sin interés. No obstante, no se visualizaba el costo financiero total que implicaba una compra con este mecanismo.



¿Entonces bajarán los precios?



El titular de la Cámara de Comercio desestimó que eso ocurra en general en esa actividad, aunque indicó que podría ocurrir en casos muy puntuales. "No habrá ningún impacto". El principal cambio se verá en las vidrieras, con la información más detallada a la vista de los consumidores. Marcelo Ferreyra, contador especializado en Finanzas, afirmó: "Lo que muy probablemente ocurra es que se eleven un poco los pagos financiados y el precio del contado no sea muy diferente al que rige hoy en góndola". Aunque remarcó que "si yo me guío por la matemática pura, con un cálculo muy concreto, si se mantiene el pago en cuotas, el valor de contado del bien necesariamente tiene que ser más bajo".



Los comercios ahora no podrán sobrecargar la compra con tarjeta de crédito o débito en una cuota. Tampoco podrán hacer anuncios con la frase "cuotas sin interés", cuando el costo financiero total de una operación sea afrontada por el consumidor.





Fomento al pago de contado



Sobre los planes especiales que acordaban los bancos con los comercios para la compra en cuotas sin interés, Barrios comentó que había casos en que los costos eran absorbidos en parte por el local y en parte por la entidad financiera. El empresario cuestionó la medida, ya que advierte que se producirá una "desbancarización", al fomentar la compra en efectivo.



Agregó que la exhibición de precios que exige la nueva normativa no es nueva. "El gran problema que tienen los pequeños comercios es el elevadísimo costo. Se debería justamente trabajar para que se formalicen los chicos y puedan bancararizarse".

Control en comercios



La subsecretaria de Conciliación en las Relaciones de Consumo, María Emilia Ruiz, difundió que se trata de una medida "cuyos efectos hay que esperar". Desde Defensa del Consumidor se efectuarán los controles pertinentes a fin de corroborar que los comerciantes cumplan las nuevas pautas en materia de exhibición de precios y a las prohibiciones establecidas. "Lo importante es estar atentos e informados", agregó.