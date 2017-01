La Ley de Ordenamiento Territorial debe ser revisada

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) tenía una vigencia de 5 años, y luego ser revisado, de acuerdo a lo establecido por la ley nacional.



En Salta lleva dos años esperando su revisión. “Estamos atrasados, y no estamos viendo que haya mucha voluntad en hacerlo”, sostuvo por FM Aries el presidente de Prograno, Ezequiel Vedoya.



En este sentido, consideró que se debe volver a las fuentes, en referencia al mapa sancionado por la Legislatura que fijaba 5 millones de hectáreas verdes (de bajo valor de conservación y aptas para desmontes y producción). En su reglamentación, aquellas hectáreas fueron pasadas al color amarillo, que las considera de mediano valor de conservación, que pueden estar degradadas, pero que si se las restaura pueden tener un valor alto, y por esta razón no pueden ser desmontadas.











Freno a la producción

La recategorización de las tierras viene siendo un tema de discusión y se suponía que los procedimientos de autorización de los desmontes quedarían suspendidos hasta definir un nuevo ordenamiento territorial, dado que ya pasaron cinco años de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La diferencia entre los desmontes no autorizados que informa la Secretaría de Ambiente y la entidad ambientalista Greenpeace se debe fundamentalmente a la interpretación de “bosque protegido” y desmonte ilegal. Y es que desde la Provincia se permite, con la recategorización de tierras mediante, que el bosque que según el ordenamiento territorial debe ser protegido (zona color amarillo), pueda ser desmontado. Ilegal se refiere para la Provincia, sólo a aquellas hectáreas que se desmontaron sin permiso alguno.

Vedoya aseguró que estos cambios provocaron un freno tremendo a la producción en la zona y se generaron casos de desmontes ilegales. “Me da la impresión que la provincia hoy no quiere hablar de Ordenamiento. Se está hablando de alternativas productivas en zonas amarillas, como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que necesitamos tiempo para evaluarla. Mientras tanto la pobreza y desempleo siguen creciendo, y no hay desarrollo en zonas productivas”, se lamentó el titular de Prograno.



El dirigente ruralista reconoció que no se avanzó mucho en OTBN, pero destacó el buen diálogo con el Gobierno provincial, que ha sido conducente en más de 70% de las veces.