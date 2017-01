¿Realmente pasa la vida delante de nuestros ojos antes de morir?

Un estudio sobre el cerebro ha revelado que cuando una persona está a punto de morir es posible que su vida pase ante sus ojos ya que las partes del cerebro que almacenan los recuerdos son de los últimos afectados, mientras otras funciones fallan.



Han sido numerosos los casos en los que personas que viven experiencias cercanas a la muerte han confesado ver su vida pasar ante sus ojos pero ningún estudio podía revelar hasta el momento que esto fuese cierto. Este fenómeno se conoce científicamente como ‘Experiencia de Revisión de la Vida’ con las siglas en inglés (LRE).



Investigadores de la universidad de Hadassah en Jerusalem, analizaron siete relatos de personas que habían vivido la experiencia mediante profundas entrevistas. Las personas involucradas en el estudio señalaban que durante ese momento perdieron el sentido del tiempo y revivieron momentos de su vida sin un orden cronológico concreto.



Uno de los testimonios recogidos por The Telegraph describía la sensación como, “no hay una progresión lineal, no hay límites de tiempo…fue como estar allí durante siglos. Un momento y cientos de años, ambos y ninguno"



Los investigadores dijeron que el fenómeno podría ser causado por las partes del cerebro que almacenan recuerdos autobiográficos como el prefrontal, el temporal medial y los corticoides parietales. Estas partes del cerebro no son susceptibles a la pérdida de oxígeno y sangre durante lesiones graves, lo que significa que son una de las últimas funciones del cerebro en sufrir.