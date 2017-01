Parque Bicentenario: Activaron el protocolo de atención tras la caída de una niña

Los fines de semana con buen clima, como el pasado, son ocasión para la gran concurrencia de familias al Parque Bicentenario. Las más de 64 hectáreas ofrecen distintas clases de recreación, a través de plazas, fuentes de agua, juegos para niños y adultos, etc.

En este marco, una niña de 13 años sufrió, el sábado a las 19.20, la caída de uno de los juegos de madera ubicados dentro del Parque Bicentenario. “Recibimos en nuestro libro de sugerencia un comentario de un visitante que decía que su hija se había caído de uno de los juegos y que había sufrido una lesión por la caída. Inmediatamente se activó el protocolo para atender a Milagros y se llamó a la ambulancia del SAMEC que se encuentra de manera permanente en el parque” relató a InformateSalta, el Secretario de Servicios Públicos, Carmelo Russo.

El funcionario provincial aseguró que la unidad de emergencia asistió a la niña y llamó a una segunda ambulancia para su posterior traslado al Hospital Materno Infantil con el objetivo de revisarla con más detalle y profundidad. “Es un protocolo de seguridad que tenemos para que no se quede sin cobertura el parque, por eso no puede salir la ambulancia salvo que sea una emergencia, lo cual en ese caso no fue evaluada así ya que sólo era un golpe” agregó.

Seguidamente, Russo, explicó a InformateSalta que el gobierno puso a disposición de la familia un seguro de responsabilidad civil y que se mantiene contacto con la familia de Milagros. “Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la familia, el valor más importante para el Parque es el visitante. Pusimos a disposición la asistencia de un seguro de responsabilidad civil pero hasta el momento no hubo ningún pedido concreto de cobertura por parte de la familia” afirmó el Secretar de Servicios Públicos. Según el mismo, esta asistencia debería cubrir cualquier tipo de gasto que haya significado el accidente.

¿Qué sucedió con el juego de madera?

Ante la consulta de InformateSalta, Carmelo Russo indicó que el juego estaba visiblemente completo. “La tabla estaba en su lugar pero aparentemente por la intemperie, exposición al ambiente, humedad parece que se picó y cuando la niña se apoyó en la tabla, la misma se quebró”.

Actualmente el juego se encuentra fuera de servicio y se esperan los materiales para ponerlo nuevamente en funcionamiento. “Ahora está marcado con carteles de seguridad para que los visitantes no lo utilicen o se suban” indicó el funcionario provincial.

Además, manifestó que el Parque Bicentenario posee un sistema de gestión de calidad. “Es un procedimiento de mantenimiento de las instalaciones que se controlan periódicamente una vez por semana por un equipo de 45 personas aproximadamente. Incluso al procedimiento lo vamos certificar en Normas ISO 9001 este año” agregó.

Finalmente, aseguró a InformateSalta que en un año de trabajo, es el primer incidente del que tienen conocimiento y se mostró satisfecho por el funcionamiento de los canales de comunicación del Parque Bicentenario. “Es importante con el feedback con el visitante par que nos digan si hay algún foco quemado, alguna instalación con algún problema. Para nosotros es información valiosa para tomar decisiones en tiempo y forma” concluyó Carmelo Russo.