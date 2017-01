Amplían el periodo de preinscripciones en la UNSa

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Antonio Fernández Fernández, explicó que se extendió el periodo de preinscripciones hasta el próximo 15 de febrero. La decisión se tomó en base a una serie de problemas con el sistema on line durante la semana pasada y motivada fundamentalmente por pedidos de estudiantes del interior provincial.

Hasta el momento, cerca de 12 mil estudiantes ya registraron su preinscripción. “Normalmente no se concreta en un 100% porque hay muchos alumnos que están todavía decidiendo que van a hacer, entonces la decisión no es definitiva. Incluso hay estudiantes que se preinscriben en dos o tres carrera hasta que deciden. La ratificación no supera el 70%,” dijo a FM Aries.

Con cerca de 1100 inscriptos cada una, las carreras más solicitadas para este año son Licenciatura en Nutrición y Enfermería.

Fernández Fernández indicó que si bien se sumarán más este año, la novedad es que las carreras de Enfermería en Tartagal y Santa Victoria Este o la carrera de Contador Público Nacional de Tartagal y una Tecnicatura Electrónica de Orán consiguieron financiamiento permanente.

“La novedad para este año es que algunas carreras que habían dejado de tener financiamiento en 2015, hemos conseguido los recursos en Buenos Aires y el Consejo Superior las ratificó como permanente,” expresó.