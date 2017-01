Para Godoy, la Comisión de Acción Política del PJ ya no tiene sentido

Godoy recordó por FM Aries que la CAP fue creada para sacarlo del PJ a Juan Carlos Romero, y la misma dejó de tener sentido cuando “acordó Romero y Urtubey el año pasado”, y la existencia o no de ese órgano partidario no dice nada.



“La CAP está últimamente para que me echen la culpa a mí de algunas cosas”, ironizó el dirigente justicialista respecto a las críticas que recibe, y explicó que la disuelta comisión no tenía intervención en el tema estratégico electoral.



Al mismo tiempo, el Diputado provincial remarcó que quien presidente el PJ en Salta es Juan Manuel Urtubey, y la mejor manera de hacerlo es sentarse y decir lo que se hará.



Godoy aseguró que el PJ en Capital sufrió las consecuencias por su participación en un frente muy amplio, y hoy su tarea personal es recuperar al peronismo de esta situación.





Lamentó que los tres concejales justicialistas en Salta no cumplan con las expectativas, no funcionen bien, y lleven a uno de ellos (Gustavo Serralta) a separarse y crear un monobloque.



Por último advirtió que la situación no mejoraría, por más esfuerzo que se haga, si aparece algún “travieso” que llame a ampliar el frente con el fin de buscar candidatos en otros ramas de la sociedad: “Inventaron un cura (Jorge Crespo - candidato), imagináte si no van a inventar un folclorista”.