Impactante y triste: Abandonan a un abuelo en la guardia del San Bernardo

El hombre, de 71 años, no puede desplazase por sus propios medios. Aseguran que no tiene ropa ni tampoco nada para comer. Piden ayuda urgente ya que se cayó y se lesionó la mano y la cara.

A través del grupo de Facebook “Alguien Sabe Salta”, una joven pidió desesperadamente ayuda para un anciano, llamado Sergio Raúl, de 71 años, quien fue abandonado – aparentemente por su hija y su ex esposa – desde hace varios días en la guardia del hospital San Bernardo.

El hombre, según el relato publicado en la red social, no puede caminar porque tiene una enfermedad en las piernas que no se lo permite. “Su familia ya no lo quiere en su casa porque su ex mujer ya tiene otra pareja y otros hijos. Él es jubilado pero esa plata se la agarra su hija, a mi me da pena yo lo ayudé con lo que pude”, contó.

Hospital San Bernardo

Pese a tan aterrador panorama, el hombre guarda esperanza, y sostiene que su hijo quedó en buscarlo. Sin embargo, aún no hay novedades, y la situación empeora cada minuto. “Se cayó y está con toda la mano y la cara golpeada y lastimada también está con fiebre”, relató.

Por último, aseguró que no tiene ni ropa ni nada para comer. “Por favor si alguien lo ayudara o me dijera a dónde puede ir a vivir se los agradecería de todo corazón”, suplicó.