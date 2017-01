Marcelo Tinelli convocó a María Sharapova para el Bailando 2017

Al escuchar un audio compartido por el periodista Pablo Layús, en el que se escucha a María Sharapova decir “Hola Marcelo Tinelli, soy María Sharapova, ¿cuándo empieza el Bailando?”, el conductor de ShowMatch convocó a la tenista rusa para la próxima temporada de su reality.

“¡Hola María! ¿Sabés bailar? Quiero que bailes en mi show. Te amamos”, publicó Tinelli a través de su cuenta de Twitter y, sorpresivamente, a los pocos minutos tuvo una respuesta por parte de la bella deportista: “Necesito practicar, ¡mucho! Tal vez en el Bailando 2020”.

De esta forma, María se convierte en la primera figura internacional convocada para el Bailando 2017 y habrá que esperar para ver si quedó en un cruce tuitero o finalmente se confirma su participación.

Los tuits:

I need practice, lots of it! 💃Maybe #bailando2020?! Starting dance lessons on @get_charly 💁https://t.co/B038PABS1u https://t.co/YedyXzc5zh