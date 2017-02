Adabel Guererro nadó completamente desnuda y compartió una postal súper hot

No es un secreto, todos estamos al tanto del lomazo soñado que tiene Adabel Guerrero. A la morocha le encanta entrenar, asiste al gimnasio todos los días de su vida. También, se cuida muchísimo a la hora de comer. Si, al igual que muchísimas famosas fit, sigue un exigente plan de alimentación que la ayuda a marcar cada músculo de su cuerpo. Además, encontró en el baile el complemento ideal para estilizar su figura.



A diario, la bailarina comparte sensuales fotos a través de sus redes sociales. Está orgullosa de los frutos de su esfuerzo, ¿por qué se inhibiría? Además, su novio -Martín Lamela- es su fanático número uno. El muchacho está orgulloso de la mujer que tiene a su lado, ¡y no para de sacarle fotos! Si, sería una especie de fotógrafo personal.



La morocha, que se encuentra instalada en Carlos Paz protagonizando Bien argentino, disfruta de las tardes libres junto a su amor en la casa que alquilaron juntos. Para combatir el calor, se tiró a la pileta con un único objetivo: relajarse a pleno. Sin dudarlo dos veces, se sacó la bikini y nadó completamente desnuda. Su novio, cautivado por la belleza de la bailarina, le sacó una sensual foto. Ella, lejos de avergonzarse, la compartió en sus redes.



"No solo las personas mayores pueden nadar como Dios las trajo al mundo, libertad", escribió Adabel junto a la sensual foto. Si bien la mayoría la piropeó, la bailarina recibió algunos comentarios hirientes. "Adabel, ya sabemos que tenés lindo cuerpo. ¡Mostrá un libro algún día", le escribió una seguidora. Chicas, si ustedes tendrían este lomazo, ¿no se animarían a nadar desnudas sea donde sea? ¡Por favor!

No solo las personas mayores pueden nadar como Dios las trajo al mundo #naturaleza #libertad #paz #calor #villacarlospaz Photo: @martin_lamela producciones 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞💦💦💦💦💦 @adabelguerrero Una foto publicada por Adabel Guerrero (@adabelguerrero) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 8:46 PST