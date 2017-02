Adolescente confesó que una sombra negra lo perseguía: apareció ahorcado

La Justicia de La Banda, Santiago del Estero, representada por la Dra. Marta Elena Ovejero, titular de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, investiga las causas por las cuales un adolescente bandeño tomó la drástica determinación de suicidarse.



El lamentable episodio fue descubierto cerca de las 7.30 cuando un amigo que ayudaba a la familia en la búsqueda lo encontró colgado en una zona montuosa, a unos 50 metros de la costanera nueva en La Banda.



Según informaron las fuentes consultadas, la víctima -de apellido Vázquez, de 19 años, residente en el Bº Río Dulce- había pasado la tarde noche en la casa de su tía y cerca de las 23 se retiró. Previamente le había dicho que una sombra negra lo perseguía.



Desde allí, el adolescente se trasladó hasta su casa donde se encontró con su pareja, con quien estuvo hasta las cuatro de la madrugada. Más tarde se retiró del lugar sin decir adónde iba.



Cerca de las 6.30, al ver que no regresaba y que nada se sabía de él, su familia comenzó a buscarlo. Al rastrillaje se sumaron sus amigos y fue uno de ellos quien se dirigió hasta el Primer Pasaje y Costanera, donde funcionaba una tabiquera.



Allí, entre los yuyos encontró el cadáver de su amigo que pendía de un árbol, sujeto con una cuerda. De inmediato logró desatarlo, pero la víctima ya llevaba varias horas sin vida. Al lugar arribó personal de la Seccional 15 y Criminalística.



De lo sucedido se informó a la representante del Ministerio Público, quien ordenó que el cadáver sea examinado por el médico de Sanidad, quien diagnosticó muerte por ahorcamiento.



Ante lo informado, la Dra. Ovejero dispuso que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para ser sometido a autopsia. La familia del adolescente habló con la policía e indicó que no tenía motivos aparentes para tomar tan terrible determinación.