Tiene 16: Fue rescatada luego de ser violada, golpeada y atada con cadenas

Un matrimonio fue detenido acusado de perpetrar abusos sexuales contra su hija de 16 años y encadenarla para que cuidara a sus hermano y no escapara de su casa en la localidad santafesina de Teodelina, 200 kilómetros al sur de Rosario.



Los arrestos se concretaron ayer, luego de que la adolescente revelara, la semana anterior, la violencia a la que era sometida en la ciudad bonaerense de Arenales.



Los detenidos, cuyos datos no se difundieron para evitar afectar la intimidad de la menor de edad que los denunció, quedaron imputados por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y por el vinculo" y "reducción a servidumbre".



En los últimos días, según indicaron las fuentes, la adolescente dio a conocer que era abusada sexualmente por su padre y que además la obligaban a cuidar a sus hermanos cuando el matrimonio salía de la casa. Para que cumpla con el pedido, la mantenían mantenían recluida y atada con una cadena.



Si bien la menor de edad reveló las acusaciones cuando estuvo en la localidad de Arenales, provincia de Buenos Aires, el caso llegó a la justicia de los tribunales santafesinos de Venado Tuerto, con jurisdicción en Teodelina. En ese marco, el fiscal Mauro Blanco dispuso ayer el allanamiento de la vivienda ubicada en calle Urquiza.



Allí, la Policía Departamental de Investigaciones detuvo al matrimonio y lo trasladó a la comisaría séptima de la localidad de Teodelina. Además del arresto de la pareja, en la vivienda la policía secuestró una escopeta calibre 28, un revólver y una cadena de más de dos metros con la cual habrían atado a la adolescente para que no se escapara y obligarla a cuidar de sus hermanos.



La causa en la que intervienen el fiscal Blanco y el juez Leandro Martín fue caratulada como "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y por el vínculo en concurso real con reducción a servidumbre". Las fuentes dijeron que el fiscal tiene previsto indagar a los padres de la adolescente y volver a escuchar el testimonio de la menor. Asimismo, señalaron que se dispuso brindar asistencia psicológica a la adolescente denunciante y a sus hermanos menores de edad, quienes quedaron bajo la tutela de familiares cercanos con monitoreo judicial.



