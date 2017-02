Restricciones a la uva en Bolivia: “No afecta a Salta ni a la Argentina”

Confirmó el Director de Comercio Exterior, Luis García Bes, a InformateSalta, en cuanto a las medidas proteccionistas de Bolivia. Si bien, el país vecino aclaró que las restricciones sólo serán por 90 días para la uva de mesa, la misma no tiene repercusiones en la provincia ya que no exporta fruta fresca.

La polémica se desató luego que se diera a conocer medidas de restricción para el ingreso de uva y vinos argentinos la cual, ayer fue aclarada a través de un comunicado oficial por el Director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria de Bolivia (Senasag): “El vecino país prohibió por 90 días exclusivamente el ingreso de uva de mesa de Argentina y Chile y que la medida no aplica para vinos y singanis”

La misma fue anticipada a InformateSalta, por el director de Comercio Exterior de Salta, Luis García Bes. “Se dio parcialmente de baja la medida, por lo que sólo está prohibido el ingreso de uva fresca para proteger al productor de Bolivia por estos 90 días que son la vendimia. No así el ingreso de vinos, está totalmente permitido. No nos afectaría en nada porque no exportamos uvas en fresco” explicó el funcionario.

Además sostuvo a InformateSalta que Salta es una provincia de vinifica el 99% de su producción. En tanto, el porcentaje de exportación de vino a Bolivia es un mercado incipiente. “Exportamos en un porcentaje muy poco” aclaró García Bes. Al tiempo que calificó a Bolivia como un mercado interesante por la cercanía. “Es menos costoso ir a Santa Cruz de la Sierra que ir a Buenos Aires muy atractivo en términos de poder adquisitivo, nos queda más cerca”

En consulta sobre el mercado de Bolivia, el director de Comercio Exterior, confirmó que el embajador de Bolivia en Argentina, Humberto Álvarez le manifestó que el objetivo principal de la medida proteger el mercado interno ya que el 60% del producción de uva se comercializa fresca ya que sólo el 40% lo destinan a la vinificación. “Este año tendrá una excelente cosecha, casi llegando a los 55 mil kilos que es récord para ellos” agregó Luis García Bes.

Actualmente las bodegas salteñas que se encuentran exportando sus productos son Vasija Secreta, Etchart, El Tránsito, Domingo Hermano, entre otras. “Hay un mercado permanente de exportaciones, es más, promocionamos el mercado, llevamos a bodegas de Salta a las exposiciones, la Expo Cruz” indicó.

“Nosotros producimos el 1,8 % de la producción a nivel país y en materia de exportación representamos el 9%, lo que habla de la buena calidad de los vinos salteños. Los mercados son muy diversos, se exporta a más de 30 países principalmente Estados Unidos, Brasil y se está buscando mercados no tradicionales como Bolivia, Perú, Colombia porque tienen cercanía y buen poder adquisitivo” concluyó el director de Comercio Exterior.