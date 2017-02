Inseguridad en Vaqueros: Robaron equipos a un camarógrafo

Pese a que la guardia policial se intensificó en Vaqueros tras la muerte de Jimena Salas, el realizador audiovisual Santiago Álvarez, quien reside en la zona, fue víctima de un robo en su domicilio en las últimas horas.

Delincuentes, ingresaron a su casa y se llevaron - Cámara Canon 600D con lente KIT 28-55, 3 baterías y 4 Tarjetas SD de 16 MB

- Tres lentes analógicos Takumar 55mm, 125mm y 250mm.

- Handycam Sony HDR-CX580V + Lente gran angular

- Cámara Analógica Pentax Spotmatic, varios filtros.

- Handycam Sony HC85 MiniDV (hace 10 años que no funciona)

Aquí la denuncia de Álvarez en su muro de Facebook :





Para estar atentos si alguien les ofrece algo de esto, me avisan. (la 600D aquí no se vende y los lentes analógicos son viejos, medio raros también, las handy también no son muy comumes).