Bancarios logran un fallo que complica la idea de Macri de fijar paritarias en 17%

La Justicia obligó a los bancos a cumplir el acuerdo salarial y le pidió al Gobierno que no interfiera.

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, logró un fallo judicial clave de cara a la discusión paritaria de este año, que el Gobierno de Mauricio Macri pretende fijar en un 17 por ciento, un tope rechazado de antemano por los gremios.

Los bancarios lograron que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo haga lugar a una cautelar que habían presentado para que las cámaras que representan a los bancos cumplan con lo acordado en noviembre pasado y paguen la totalidad del aumento salarial firmado.

Amparados en que el Gobierno nacional no homologó el acuerdo, los bancos extranjeros se negaban a pagar el aumento a cuenta de la paritaria de abril. Pero ahora la Justicia determinó "la obligatoriedad de las cámaras de cumplir las cláusulas del acuerdo".

La Bancaria había conseguido en noviembre un bono de fin de año, un aumento del 4% a modo de compensación por la pérdida de poder adquisitivo (en los hechos una reapertura de la paritaria) y una suma fija de 2 mil pesos y más un aumento salarial del 10% a cuenta de la paritaria que se discutirá en abril. El Gobierno no homologó el último punto porque rechaza las paritarias “cortas” y porque la suma pautada abre la puerta a que se rompa el tope del 17% que impulsa. Furioso, Palazzo trató de "sinvergüenzas" a Jorge Triaca y Federico Sturzenegger.

Ahora, la Cámara no sólo ordenó que los bancos paguen todo lo acordado sino que también le pidió al "no interfiera" en el cumplimiento del convenio salarial. Los camaristas advirtieron que el incumplimiento del acuerdo implicaría que el país afronte un conflicto de proporciones, en relación a posibles medidas de fuerza que el gremio todavía no descartó, ya que sigue en estado de alerta.

"El fallo fue oportuno ante la barbaridad de un hato de sinvergüenzas que pretenden voltear un acuerdo libremente suscripto por las partes, lo que hubiese obligado al gremio a recurrir a medidas de acción gremial en ejercicio de sus derechos constitucionales", señaló la Bancaria.

Golpe al Gobierno

La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo complica la idea del Gobierno de establecer un tope del 17% en las paritarias, en línea con la meta de inflación que las autoridades económicas aseguran que se cumplirá, algo que repiten mientras autorizan aumentos en todos los servicios.

Mario Quintana y Jorge Triaca

"No vamos a intervenir en la paritaria del sector privado, lo que queremos es que la negociación paritaria 2017 tome como referencia la inflación de este año. Nosotros tenemos una pauta inflacionaria de 17 por ciento", dijo días atrás el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. La idea oficial es que se repita el modelo aplicado por María Eugenia Vidal a los estatales, que incluye una cláusula gatillo por si la inflación supera ese número. Otros gobernadores e intendentes están encantados con esa cifra.

Pero el problema es que ese número no contempla la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los trabajadores durante el 2016, que los estudios privados y de los gremios sitúan entre un 6% y un 10%, según el sector. La mayoría de los sindicatos quiere que ese número se sume al aumento del 2017.

Es por eso que el Gobierno no acepta reapertura de paritarias ni acuerdos “cortos”, como el que lograron los bancarios y ahora avaló la Justicia.

El fallo judicial no fue la única mala noticia que recibieron las autoridades nacionales este martes. El sindicato del Seguro, que lidera el secretario de Prensa de la CGT, el moyanista Jorge “Pino” Sola, logró un aumento salarial del 35% para el 2017 con una de las cámaras del sector.

Sola explicó que el acuerdo se abonará en dos tramos: un 20% no remunerativo hasta el 30 de junio para los básicos, con un adicional por productividad; y un 15% no remunerativo hasta el 31 de diciembre (será remunerativo a partir de 2018). También consiguieron mejoras en algunos de los beneficios incluidos en el convenio.

Fuente: La Politica On Line