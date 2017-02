Vega: “No estoy pensando en las elecciones”

El año avanza y cada vez falta menos para las elecciones legislativas de este 2017, mientras que desde distintos sectores ya están manifestando posturas y visiones de cara a las participaciones en el sufragio y eventuales candidaturas. En este contexto, la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, descartó que esté pensando en dicho asunto.

InformateSalta tuvo la posibilidad de dialogar con la jefa comunal de la localidad cerrillana, quien descartó estar pensando en las elecciones, como así rechazando la posibilidad de competir por algún cargo en su comuna, donde este año renovarán el Concejo Deliberante.

“Yo veo que, si bien es un año político, hoy estoy ocupada en la gestión y en la administración”, afirmó Vega quien agregó que “por supuesto, en mi equipo vienen trabajando gente que, seguramente, va a querer participar como candidatos a Concejales”.

Por su parte, Vega aseveró a InformateSalta que su principal motivación fue y sigue siendo trabajar en pos de su municipio “y buscando soluciones para mi pueblo, para mi gente; he recibido un municipio muy complicado y, hoy por hoy, tengo que trabajar por la gente, no estoy pensando en las elecciones, no tenemos particularmente ninguna posición, vamos a esperar un tiempo para dar anuncios”, concluyó a este medio.

Cabe recordar que la intendenta Vega estuvo participando de la reunión que mantuvieron los jefes comunales del Área Metropolitana con el gobernador Juan Manuel Urtubey, donde establecieron políticas sustentables y amigables con el medio ambiente. En dicha ocasión, Vega había destacado a InformateSalta que, entre las políticas anunciadas, la instalación de cestos de basura será una medida que mejorará la imagen de la localidad, y que junto a las luminarias LED podrán avanzar “en la obligación de cuidar nuestro medio ambiente y contaminar menos”.