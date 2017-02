Compartió esta foto con todos y no advirtió un vergonzoso detalle

Si hay algo común en las redes sociales y en WhatsApp es el envío de imágenes o frases motivadoras, las que muchas veces pueden incluir motivos religiosos. Quienes comparten este tipo de contenido creen estar haciéndole un favor a sus contactos, por lo que muchas veces omiten ciertos detalles.



Precisamente ese fue el caso de la “tía Ofe”, quien es una mujer muy creyente en Dios, por lo que creyó que era una buena idea enviar una compartir una “inocente” foto de Jesús con sus cercanos, entre ellos su sobrina.



Antes de que la joven le llamara la atención a su tía sobre un detalle sólo para adultos que contenía la instantánea, la mujer no se había dado cuenta de la vergüenza que estaba pasando con sus contactos.



“Hola tía, para qué me envías esta foto?”, preguntó la sobrina, a lo que “Ofe” le comentó que la vio en Facebook y que “siempre es bueno recordar al señor”.



Posteriormente, la chica le consulta a quién más le compartió la foto, a lo que la mujer le dice que se la pasó a su tío y todas sus amigas.



Cuando la sobrina le sugiere a su tía que haga zoom en la foto, la mujer se dio cuenta del error que había cometido, ya que la imagen de Jesús estaba conformada por una serie de otras pequeñas instantáneas de contenido pornográfico.







“Hijita, bórrala. No tienes que ver eso”, respondió la mujer, que pudo ver su error recién al hacer un acercamiento de la imagen.



La conversación de WhatsApp que se inició de forma amistosa y cariñosa terminó muy mal. La “tía Ofe” entró en desesperación porque había enviado la foto a otros contactos.



Así fue la graciosa conversación entre la tía Ofe y su sobrina:









