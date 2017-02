Ningún dentista quiere atenderla: tiene podrida la boca hace años

Jamie Henley es una mujer que vive una terrible experiencia. La mujer nació con un problema en los dientes y los tiene extremadamente podridos, tanto que ningún médico quiere atenderla.



A sus 37 años, Jamie Henley afirma que no ha sonreído en 30 años, ella tiene una marca de nacimiento facial que recubre toda la zona de su dentadura, cuello, pecho y espalda.



Ella afirma que con el paso del tiempo, la marca ha ido creciendo en tamaño, erosionado sus encías y causando abscesos crónicos que son potencialmente fatales de llegar a infectarse.



Ningún médico quiere atenderla debido a que sienten temor de que alguno de sus vasos sanguíneos estallen y pongan en riesgo la vida de la mujer. “Cuando voy a la oficina, me echan una mirada y me rechazan. Es embarazoso, no me gusta sonreír mucho”, cuenta.



La mancha que lleva de nacimiento le ha causado otros problemas desde que era niña, ya que también le produce migrañas y problemas de vista. Jamie se tuvo que someter a una cirugía al ojo cuando tenía 11 años.









En octubre del año pasado, un dentista de Nueva York se interesó en ayudarla. Pero ahora debe recaudar unos 6 mil dólares para que pueda tener las intervenciones necesarias antes de que sea demasiado tarde. “Sólo quiero tener una bonita sonrisa y mi vida podrá seguir adelante”, afirma.