El insólito blooper de un chileno que es furor en las redes sociales

Los trabajos para combatir los incendios forestales en Chile pueden llegar a agotar mentalmente a los miles de colaboradores que se esfuerzan día a día en Portezuelo. Tal vez este puede ser el justificativo para el blooper que se viralizó en las últimas horas.

En las imágenes se puede ver como un hombre con chaleco rojo intenta romper una y otra vez el candado de una puerta. Golpea una y otra vez sin suerte hasta que los bomberos parecen venir a ayudarlo... Pero no. ¡Los bomberos pasan por al lado de la puerta!

El video será recordado como un momento gracioso en tiempos difíciles para los habitantes de Portezuelo, quienes enfrentan graves incendios forestales.

Mirá el video:

- See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/70115/el-insolito-blooper-de-un-chileno-que-es-furor-en-las-redes-sociales.html#sthash.ntqN6DyU.dpuf