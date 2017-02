Vinos: Sacá el experto que hay en vos

Esta es una hermosa oportunidad para estudiar algo que nos da placer, que realmente queremos experimentar (como los amantes del fútbol que juegan cada sábado además de reunirse a ver el súper clásico) y que podemos estudiar eligiendo nuestro propio ritmo de acuerdo al tiempo que podamos dedicarle. Eso sí, a no escatimar con la pasión, porque realmente cuanto más te acercas al mundo del vino, más aristas nuevas encontrás.

Ahora viene la época que sin duda más adeptos al vino recoge. Es la etapa de la Vendimia. En particular viviendo en Cafayate tuve la oportunidad de participar de algunas familiares abiertas al público y es algo que no te olvidas jamás, porque ahí es donde nace todo, todo lo que otros van a aprender en su visita a cualquier bodega, vos estas realizándolo desde cero. Es más, en algunas pequeñas bodegas artesanales de vino patero, te invitan a pisar la uva también.

¿Y que hacer con todo ese entusiasmo con el que volvemos de un evento así? Hoy en día es muy sencillo. Difícil que nos dé el tiempo, la dedicación, la economía y la demanda profesional para dedicarnos a la enología a todos, pero, el Sommelier se ha vuelto una figura muy valorada en toda la industria gastronómica y hotelera también.

El Sommelier es un experto en vino y está entrenado para catar vinos, seleccionar los mejores de acuerdo a diferentes criterios, crear listas de compras para los restaurantes (los de mayor categoría, que eligen tener uno) y realizar las propuestas de maridaje y sugerencias de la casa.

Para nosotros, los que vivimos en Salta, la figura del Sommelier es requerida también en turismo y hotelería, porque funciona como complemento perfecto para quienes deciden viajar por las diferentes rutas del vino, viviendo experiencias placenteras que les enseñen y les brinden grandes aventuras de viaje.

Y para mi, que no quiero hacer una profesión de mi aprendizaje si no divertirme, conocer gente que disfrute lo mismo que yo y contar con herramientas nuevas a la hora de tomar un vino o bien, alguien que me guíe en las elecciones y quien me enseñe, están aquellos cursos cortos.



Estos cursos cortos -al igual que la carrera de Sommelier- se hacen en el Wine Institute Salta (Vicente Lopez 410). Lo genial de esta modalidad es que el compromiso es a corto plazo, lo cual me motiva y me asegura poder incursionar en varios temas en un mismo año. Algunas opciones para comenzar: Vendimia 2017 (con viaje a Cafayate!), Enoturismo, Cata, Maridaje, Etiquetas y hasta uno dedicado a... la cerveza!

¿Vos en cuál te prendes?