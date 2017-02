El “secreto” para pagar menos la boleta de luz

En una conferencia de prensa, el ministro de Energía y Minería de la Nación Juan José Aranguren, dio a conocer los incrementos que impactarán a partir de hoy en la boleta de luz. Las subas arrancan en un 60% hasta un 148% para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur

"El 83% de los usuarios tendrán un aumento inferior a $183 por mes" indicó Aranguren.

El punto clave para poder pagar menos en éste impuesto, es buscar las boletas de luz del 2015. "El año pasado hubo muchos cambios en las tarifas y en 2017 tomaremos ese año como base", aseguró una fuente del ministerio de Energía a Infobae.

Con el plan estímulo residencial, el usuario que reduzca su consumo con respecto al mismo período de 2015 tendrá una bonificación del 50 o del 100% sobre el aumento del precio estacional mayorista (PEM), que es lo que reciben los generadores de electricidad.

Para tener un precio bonificado, el ahorro debe ser de entre un 10 u 20 por ciento, y un cliente que genere un ahorro mayor al 20%, directamente no pagaría este aumento del PEM. Este precio es sólo una parte del servicio de la electricidad, que incluye a la generación, transporte y distribución, y luego en la factura se agregan los impuestos.

1. Aire acondicionado: los filtros del aparato se deben limpiar cada seis meses para que no genere un mayor gasto de energía, en verano el equipo se debe dejar en 24 grados, y se tiene que apagar cuando no haya nadie en el ambiente refrigerado por un tiempo prolongado.

2. Luces: instalar las lámparas de bajo consumo sobre todo en los ambientes donde se necesite iluminar por mucho tiempo.

3. Lavarropas: usarlo lo más cargado posible. El programa de agua fría consume menos energía que el de agua caliente.

4. Termotanque y heladera: el termostato debe estar regulado entre 40 y 45 grados centígrados. En el caso de la heladera, revisar que los burletes no estén defectuosos. No hay que colocar la comida caliente de forma inmediata, primero hay que dejarla enfriar a temperatura ambiente para que el motor no tenga un gran gasto energético. El artefacto tiene que estar lejos al menos a unos 15 centímetros de paredes y otros muebles.

5. Televisores y equipos de audio: esa pequeña lucecita roja o azul también consumen energía. Es mejor desconectarlos y no dejarlos en "stand by".

6. Computadoras: si no se usa, es mejor apagarla. Una PC en modo de espera equivale a hasta un 70% de su consumo en modo encendido.