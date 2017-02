¡El Diablo anda suelto en Cerrillos!

Luego de la decisión de la Municipalidad de Salta de trasladar las carpas bailables, Cerrillos volvió a convertirse en la Capital del Carnaval.

Este fin de semana, Carpa el Diablo, ofrecerá una cartelera destacada para que disfrutes de la mejor época del año acompañado de tempera, harina y albahaca. El número central está a cargo de Guitarreros, un fenómeno artístico que vertiginosamente se ha abierto paso en el corazón musical de nuestra gente.

Además, se celebrarán los 10 años del Grupo Ventura y sus Tropicales, una agrupación que no puede faltar cuando se habla de Carpas y Carnaval. Por otro lado, Echenbirra, será otro de los encargados de darle alegría y mantener el clima festivo durante la jornada.

Cabe destacar, que Carpa el Diablo cuenta con un predio de 12 hectáreas, donde se levantaron importantes carpas de circo para la protección del público ante las inclemencias del clima. De esta manera, los espectáculos no se suspenden por lluvia. El público puede acercarse a Ruta 26, Km 5 ½, lugar donde se encuentra el predio, con su vehículo ya que cuentan con el espacio necesario para su estacionamiento.

En materia de seguridad, se tomó la decisión de no vender lanzanieves, por lo que se juega con harina, temperas, agua y albahaca. Dado que hay una disposición que prohíbe la venta de envases de vidrio y de metal, desde la organización recomiendan no llevar termos o similares. Es necesario, al ingreso, presentar DNI ya que no está permitido el acceso a menores.

