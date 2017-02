Le partieron la nariz en el Clásico y nadie se hace cargo

Si bien el clásico entre Juventud Antoniana y Central Norte no dejó goles, si dejó una joven herida, la cual sufrió el ataque de una pedrada que le partió la nariz, y ahora busca quién se va a hacer cargo de lo que vivió, pese a que pagó la entrada.

Luciana es el nombre de la joven damnificada, quien en diálogo con Somos Salta, detalló el episodio en el cual fue protagonista y salió perjudicada. “Estaba empezando el segundo tiempo y recibí un cascote que venía de la hinchada de Central Norte; en ese momento en que recibí el impacto, un hincha de Juventud me llevó a los policías para que me vean”, manifestó la chica.





No obstante, Luciana comentó que la asistencia médica que le dieron fue por parte de unos enfermeros, quienes la revisaron en el baño hasta que llegó la ambulancia que la trasladó a un hospital, donde las cosas no mejoraron, según relató la chica: “En el hospital, la guardia me atendió mal, no me limpiaron ni me hicieron nada, me vio una doctora que me dijo que no podía hacerme puntos porque me faltaba tejido; estuve toda la noche ahí, sucia, ensangrentada”. La chica afirmó en su relato que fue recién sanada cuando pudo ser vista por una otorringonaringóloga, quien accedió a hacerle los puntos.

A la espera que le saquen los puntos y determinar si deberá ser sometida a una operación, a causa de la fractura del tabique nasal y la falta de tejidos, Luciana reclamó que nadie se hacer cargo de lo que le pasó pese a que pagó la entrada. “Fuimos a hablar con Juventud, nos pidieron la fotocopia de la entrada, se la sacamos, le hicimos una nota, pero no se hacen cargo, dicen que no es responsabilidad de ellos”.

Luciana lamentó que el club se haya hecho atrás y, junto a su familia, no descartan la posibilidad de recurrir a un abogado. También se harán presentes en el club Central Norte, con la esperanza de recibir respuesta desde esa entidad, hasta encontrar alguna respuesta por las heridas que la joven sufrió.