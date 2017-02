Avanza el proyecto del Vertedero del Valle de Lerma

A pasos pequeños pero firmes, avanza el desarrollo del proyecto para la instalación del denominado “Vertedero del Valle de Lerma”, que servirá para trabajar con los residuos de un total de cinco municipios del área metropolitana, y que se instalará en la localidad de Coronel Moldes.

InformateSalta estuvo con el interventor del municipio, Rodolfo Antonelli, quien dialogó con este medio destacando el avance del proyecto, con un planeamiento estudiado. “Lo estamos trabajando, en un proyecto a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”, señaló.

Del mismo modo, Antonelli recalcó que “es un proyecto a largo plazo, no sale de la noche a la mañana”. No obstante, este nuevo vertedero cumplirá no solo con el depósito de los residuos, sino que se enfocará en el trabajo de la conservación del medio ambiente, así como evitar la contaminación en la zona y, sobre todo, del agua.

“El tema del vertedero tiene que ser muy bien estudiado, consensuado y, sobre todo, trabajar en evitar lo que están haciendo la mayor parte de los municipios, que están contaminando el medio ambiente y las napas de agua”, aseveró el interventor de Coronel Moldes a InformateSalta.

“Cuando haces un vertedero sustentable, solo se entierra el material degradable, que son el caso de los alimentos que se vuelven fertilizantes abono para la tierra, no el plástico o el metal, que son contaminantes”, concluyó Antonelli a este medio.

Cabe recordar que Antonelli estuvo participando de la reunión que mantuvieron los jefes comunales del Área Metropolitana con el gobernador Juan Manuel Urtubey, donde establecieron políticas sustentables y amigables con el medio ambiente. En dicha ocasión, Antonelli había destacado a InformateSalta lo positiva que resultó la reunión, junto a que “este plan de cestos, de luminarias LED, de bicicletas, integrado con una gran inversión de la ciclovía entre Quijano y Rosario de Lerma, son buenas medidas para la gente y el turismo”.