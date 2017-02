Gonza asegura que sigue siendo intendente

Por decisión de 5 de los 7 concejales de San Lorenzo, el intendente Ernesto “Kila” Gonza fue destituido de su cargo, sin embargo, aseguró que sigue siendo el jefe comunal de la villa veraniega.

“Soy intendente. Ayer el Concejo Deliberante sacó una resolución que me destituye, pero no fuimos informados. Apenas seamos informados, vamos a apelar a la Corte. No hay motivo, no hay fundamento y siguieron un proceso muy vicioso,” dijo por Radio Salta.

Además, disparó contra dos ediles que votaron a favor y que llegaron a su banca en la misma lista que él. “Hasta enero estaban con nosotros y en 15 días ya no estábamos cumpliendo con la Municipalidad,” indicó.

Finalmente, se defendió argumentando que presentó todos los pedidos de informes solicitados por el cuerpo deliberativo y consideró que no existen argumentos sólidos en los cuales fundar su decisión.

“Presentamos todos los pedidos de informes que pidieron y no tienen argumento. Es totalmente político y todo pasó por un aumento de sueldo,” expresó.