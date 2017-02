Hermanitos perdidos: “Es necesaria la intervención urgente”

Mientras siguen las repercusiones en el caso de los hermanitos perdidos que fueron encontrados por su madre, aparentemente mendigando por el parque San Martín, bajo amenazas de un travesti, esta mañana personal de la Dirección de la Niñez, Infancia y Familia, se acercó al domicilio de los niños para profundizar en la situación de la familia.

InformateSalta dialogó con la Dra. Vanina Zamora, directora del organismo, quien manifestó el poco avance que pudieron lograr, dado que al momento de dar con el domicilio, los padres de los niños no se encontraban en el lugar. “Pudimos hablar solo con la hermana mayor, Judith; los padres no se encontraban en el domicilio porque estaban en Ciudad Judicial”, explicó la abogada quien señaló: “La hermana no nos pudo dar más información si está judicializado o no el caso de los hermanos, porque están atravesando otra situación judicial, a raíz de que uno de los hermano de 16 años está privado de la libertad”.

Por cuanto la visita que realizaron al domicilio, Zamora añadió que la información que obtuvieron de la visita fue acotada, donde la hermana de los chicos solo pudo ratificar lo dicho por la madre. “Hemos realizado el primer contacto, llegar al domicilio, tratando de acompañar a la familia, asistirla, hay una causal mucho más de fondo y compleja que requiere intervención inmediata”, puntualizó.

Sobre este punto, la abogada contó: “Se pudo detectar que es necesaria la intervención urgente, acompañar a la familia para avanzar judicialmente con la denuncia a esta persona que habría tenido a los niños, y en sí porque viven en una situación muy vulnerable”.

En referencia a la situación vulnerable que atraviesan, Zamora expuso que la familia está compuesta por 10 hermanos, el padre de 69 años no tiene recursos y la madre cobra un subsidio por siete hijos.

Finalmente, la abogada reveló cómo son las asistencias con las que se acompañará a todo el grupo familiar. “A los padres, con los mecanismos para hacer las denuncias que correspondan, y a los niños en un acompañamiento integral”. Finalmente, Zamora advirtió: “Si es cierto que existió un adulto mayor que estuvo privando la libertad de estos niños, los tenía en su domicilio y los obligaba a salir a mendigar, hay varios delitos que se configuran y hay que verificar si realmente se realizó la denuncia correspondiente”.