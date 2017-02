Gran expectativa por el campeonato "Jaque Mate a la Violencia Salta"

El programa “Jaque Mate a la Violencia Salta” de Cooperadora Asistencial, junto a la Federación Salteña de Ajedrez, convoca a jóvenes salteños a participar del campeonato clasificatorio provincial que se llevará a cabo del 10 al 12 de febrero.

Las inscripciones son abiertas, libres y gratuitas para niños/as y jóvenes de toda la provincia, quienes podrán participar en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Los interesados deben anotarse en las instalaciones del Club El Círculo (General Güemes 636) o en Cooperadora Asistencial (Buenos Aires 693).





Cabe destacar que los campeones salteños en cada categoría clasifican para el Campeonato Argentino de Ajedrez Promocional Martelli ’17, que se disputará entre el 24 y el 28 de febrero próximo, en Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Además el primer puesto de cada categoría obtendrá el pasaje gratis.