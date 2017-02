La carta de un hombre al amante de su esposa

Este hombre no se enojó cuando se enteró de que su esposa lo engañaba, por el contrario le pidió al amante de ella que se la llevara, y que si no lo hacía, al menos siguiera algunas de sus recomendaciones:

Para el hombre que se lo hace a mi esposa. Tú sabes quién eres. Sí, lo se. No, no estoy enojado. Sólo quiero pedirte algunas cosas. Después de todo se lo estás dando a mi esposa:

1. Por favor deja de dejar la tapa del asiento arriba, me culpa siempre a mí y ya me está comenzando a cansar.

2. Quizá me das más oportunidades de ir de pesca más seguido pero por favor deja de tomarte todas mis cervezas. Está bien si te tomas un par cuando la visitas (Dios sabe que yo necesito tomar muchas más para poder encontrarla atractiva), pero por favor déjame algunas, yo tengo que estar ahí más tiempo que tú.

3. Si te tomaste la última cerveza compra más, o al menos deja dinero en el mostrador para que vaya yo a comprarlas.

4. Por favor remplaza el papel higiénico si te lo acabas. Por alguna razón mi pequeño de cinco años cree que si no está puesto no es necesario que se limpie. Lo guardamos bajo el lavabo, a reserva de que tengas alguna mejor sugerencia.

5. Después de que estés con mi esposa por favor usa algo desechable para limpiar. La cesta de ropa a la derecha es mía y la ropa está limpia. Mi esposa no lava mi ropa y yo no tengo tiempo para hacerlo todos los días. La última vez mi sudadera estaba "crujiente" (gracias).

6. Por favor no les digas a mis hijos que eres su tío. Son pequeños, no idiotas.

7. Deja de prender la calefacción. Tú no la pagas; a mi esposa quizá le guste pero yo la odio.

8. Cuando te pregunte "¿Me veo gorda con estos pantalones?", dile que no. Quizá pienses que darle una respuesta diferente hará que se lo piense dos veces antes de comerse 1 litro de nieve cada día; pero en realidad sólo lograrás que compre más pantalones en los que de todas maneras se verá gorda.

9. Deja de comerte los panes. Los brownies que te comiste me los regaló mi madre por mi cumpleaños. Mi esposa no ha horneado nada tan bueno en años, y aunque lo hiciera jamás lo compartiría.

10. Trata de distribuir bien tu peso cuando uses mi silla. El reclinable que casi no uso (los partidos de futbol y los campamentos con mis hijos consumen mucho de mi tiempo y aparte les ayudo con sus tareas) tiene ya un surco que me obliga a echar el peso a la izquierda.

Por último quiero agradecerte por llevarla a comer el día de San Valentín. No estaba tan hambrienta como de costumbre y sólo pidió un plato. Quizá con el dinero que ahorré pueda llevar a los niños al cine.

Espero que puedas ayudarme con estas sencillas peticiones, quizá sea un poco incómodo si la confronto directamente. Si me ayudas yo puedo avisarte cuando salga y por cuánto tiempo estaré afuera para que no te sientas presionado y por favor llévatela para siempre .

P.D. No se aceptan devoluciones y puedes aprovechar que voy a llevarme a los niños de campamento el 3 de marzo por cuatro días.

Fuente: Por qué no se me ocurrió a mi, originalmente publicado en Craiglist.org