Escrache: Una bomba sexual confesó que no le gusta bañarse

Los hombres mueren por Noelia Marzol, la bailarina y actriz, ex secretaria de Marley, pero ella se ríe de sí misma: "Soy más Noelio que Noelia. Amo estar en patas, despeinada y sin maquillaje. Hay veces que hasta que llego al extremo de no querer bañarme".



La actriz que forma parte del elenco de "Los Corruptelli" obra que se presenta en Villa Carlos Paz, cuenta, además, que intenta mantener costumbres de su localidad natal, Iriarte, en la Provincia de Buenos Aires, donde "vivía jugando al fútbol, haciendo asados debajo de la lluvia y ordeñando vacas".



Noelia dice que se siente "una gaucha. No me cuido con las comidas aunque tengo una huerta propia en casa y como algunas cosas de ahí".



La bella actriz también cuenta como es su relación con hombres y mujeres: "La mayoría de mis amigos son hombres. Me llevo mejor con ellos, porque más de tres mujeres en un grupo es para quilombo".

Disfrutando el lunes. Hoy entrega de premios #lavoz #villacarlospaz @pupaokk 😍 Una foto publicada por Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 12:00 PST

🌞💦🌈😎 Bikini @rincondemoda_showroom by @pametropia Esta semana arrancamos con doble función todo los días 👌🏻 gracias x posicionar a @loscorruptelli en el top 5 de las obras más vistas ❤️ Una foto publicada por Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 11:08 PST