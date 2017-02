“Tienen que arreglar los colectivos, viajamos inseguros”

Todavía con hematomas en las piernas, inflamación en ambos tobillos y cortes menores, Cristina Guaymás, una de las damnificadas del accidente del colectivo de la empresa El Cóndor, en diálogo con InformateSalta, contó en primera persona los detalles del traumático momento vivido luego que se reventara un neumático y volara el piso de la unidad.

Tras el impacto inicial, comentó que se comunicó con su empleador, quien hizo lo propio con la aseguradora para que ordenaran su inmediata derivación al sanatorio del Parque, donde recibió las atenciones necesarias. En ese momento, recibió un llamado desde El Cóndor, desde donde se le informó que el seguro cubría todos los gastos, siempre y cuando sea atendida en el San Bernardo, por lo que quedó en la nada.

Luego de descansar algunas horas en su domicilio, realizó la correspondiente denuncia contra Saeta y El Cóndor a los fines que tomen las medidas necesarias. “Es más que nada para que tomen consciencia quienes corresponden que tienen que hacer arreglar esos colectivos, no tenía mantenimiento, si uno paga su pasaje debe viajar seguro”, sostuvo.

Con respecto al servicio, aseguró que no es bueno y recordó el mal momento. “Siempre hay pinchaduras en los neumáticos, viajamos amontonados, a veces van muy rápido. La verdad que yo quiero que alguien se haga cargo, me pasó esto a mi y no me gustaría que me vuelva a pasar, fue horrible, no me podía levantar, no entendía nada porque veía humo y que volaban cosas”, dijo a InformateSalta.

Por último, explicó que producto de las lesiones sufridas no pudo ir a trabajar y debe afrontar una recuperación. “Tengo 7 días de carpeta médica y 5 sesiones de fisioterapia”, finalizó.