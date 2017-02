"Me vas a pagar con lo que más te duele": le dijo a su pareja y se tiró al vacío con bebé en brazos

Un hombre se lanzó este viernes con su bebé en brazos desde la ventana de un cuarto piso del Hospital Universitario de la Paz en Madrid, España, según informan los medios locales. Tanto el suicida como su bebé, de aproximadamente un año, han fallecido.



Según las primeras informaciones, los enfermeros de la sección de pediatría acudieron a la habitación al escuchar la fuerte discusión entre la pareja, pero poco pudieron hacer, ya que al entrar, el varón se precipitó al vacío con su hija.



La pequeña se encontraba ingresada en el Servicio de Pediatría del citado centro médico debido a una cardiopatía crónica, y la discusión de la pareja se habría producido tras recibir el alta hospitalaria. "Me las vas a pagar con lo que más te duele", le dijo el padre a la madre, según los testigos presenciales, momentos antes de lanzarse por la ventana.



Los efectivos sanitarios les han practicado maniobras de reanimación durante 45 minutos, pero finalmente solo han podido confirmar la muerte de ambos. El caso está ahora en manos judiciales y policiales, y la planta ha quedado acordonada.



Según indican los medios locales, citando a la agencia Efe, el suicida, Vladimir V., de 27 años y origen chileno, tenía antecedentes por malos tratos, aunque no han precisado si las denuncias son recientes y de esta mujer o de relaciones sentimentales anteriores.