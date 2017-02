Para el PO, el Estado incumple con la ley de cannabis medicinal y criminaliza

A raíz de un nuevo operativo policial en Barrio Santa Lucía, en la que efectivos policiales secuestraron 6 plantas de marihuana en la vivienda de una familia, el diputado Arturo Borelli polemizó con las declaraciones de la directora de la Agencia Antidrogas, Cecilia Martínez, quien había fundamentado el accionar policial en el hecho que la ley no habilita el autocultivo.

Borelli señaló: “Lo primero a tener en cuenta es que la ley surge en un marco de emergencia sanitaria: centenares de familias dependen de una medicina que el Estado salteño y argentino no garantizan, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina. La ley se aprobó pero no se cumple y las familias buscan una salida por sí mismas a través del autocultivo”.

Con respecto a la carencia de recetas médicas para el consumo, afirmó: “Si uno pregunta en el IPS o en la Salud Pública sobre la ley de Cannabis Medicinal nadie fue informado de nada. La ley es papel pintado, por lo tanto es imposible que los pacientes tengan por ahora una receta médica. El Estado, en lugar de criminalizar, debería cumplir con la ley él mismo, la cual, dicho sea de paso, no sólo habilita la provisión y la investigación sino la producción provincial, algo que Martínez no dice para no reconocer el atraso del gobierno”.

Arturo Borelli, diputado provincial por el PO

El legislador reflexionó: “En la provincia de la narcopolicía, la narcogendarmería, la narcojusticia, los narcoconcejales y los narcodiputados, que la agencia antidroga crea que combate el narcotráfico por dejar a una familia sin una medicina vital es vergonzoso. Martínez llega al colmo de reconocer que ellos no persiguen a consumidores pero no obstante irrumpieron violentamente en un hogar, perjudicaron a gente enferma y dicen que recién ahora “investigarán los fines del cultivo. O sea que disparan y luego preguntan, fingiendo rigor sólo con una familia y mirando para otro lado con los verdaderos narcos."

Para finalizar declaró: “Reclamamos que se deje de perseguir a pacientes y se implemente la ley de Cannabis Medicinal en todos sus aspectos”.